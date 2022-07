POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 9-Jähriger fährt bei Rot

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr ist ein 50-jähriger Deutscher aus Wassenberg mit seinem Auto in den Zaun einer Firma an der Straße "Am Panneschopp" in Kaldenkirchen gefahren. Zuvor hatte er bereits einen Poller am Straßenrand umgefahren. Der Wassenberger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, an Zaun und Poller entstand Sachschaden. Gegenüber den ...

