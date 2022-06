Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dreister Fahrraddiebstahl in der Koblenzer Innenstadt...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Sonntag, 19.06.2022 auf Montag, 20.06.2022 kam es in Innenstad kurz nach Mitternacht zu einem Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte, ein 41-jähriger Mann aus Koblenz stellte gegen Mitternacht sein Mountainbike am Löhrrondell ab und ging in ein dortiges Schnellrestaurant. Das Fahrrad ließ er ungesichert am Löhrrondell zurück. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter, nahm das Mountainbike, sprang auf und fuhr in unbekannte Richtung davon.

In diesem Zusammenhang nochmals der dringliche Rat der Polizei... Lassen sie niemals ihr Fahrrad ohne Sicherung zurück, auch nicht für ein paar Minuten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell