Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Erneuter Alleinunfall mit Pedelec-Fahrerin - 75-Jährige leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 28.07.2022 hat es gegen 14.15 Uhr einen Alleinunfall mit einer Pedelec-Fahrerin auf dem Burgwall in Brüggen gegeben. Eine 75-jährige Niederländerin fuhr über das Kopfsteinpflaster des innerstädtischen Bereichs in Richtung Burgwall. An dem Übergang zum asphaltierten Bereich verlor die 75-Jährige vermutlich die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Die Niederländerin verletzt sich bei dem Unfall leicht. /AM (672)

