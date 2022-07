Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Hund schlug an

Fürstenau (ots)

An der Industriestraße kam es am Samstagabend zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 19 Uhr und 19:50 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter durch den Garten auf die rückwärtige Terrasse. Dort wurde mit einem Hebelwerkzeug versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Tathandlung wurde abgebrochen und man ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Es wird angenommen, dass der im Wohnhaus befindliche Hund anschlug und den Einbruch durch sein Gebell vereitelte. Die Polizei Fürstenau erbittet Hinweise zu der Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Erreichbar sind die Beamten unter 05901/961480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell