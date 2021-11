Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände

Bad Hersfeld - Am Dienstag (09.11.), gegen 21:30 Uhr, parkte ein 44-jähriger Mann aus Teutschenthal seinen weißen Fiat Ducato Maxi auf dem Gelände einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße in Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den Fiat Ducato beim Vorbeifahren und beschädigten diesen an der linken Seite. Danach entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen kleineren, weißen Lkw mit grauem Planenaufbau handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht auf Kundenparkplatz

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montag (08.11.), gegen 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr, parkte eine 43-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren weißen Kia Ceed ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schlosserstraße ab. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Hinein- oder Herausfahren aus der Parklücke gegen den weißen Kia Ceed. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am Dienstag (09.11.), gegen 15.40 Uhr, wollte ein Kia-Fahrer aus Bebra mit seinem Pkw vom linken unbefestigten Fahrbahnrand auf die Betonstraße an der Kleingartenanlage in der Kerschensteiner Straße anfahren. Dabei erkannte er einen hinter ihm fahrenden Pkw-Fahrer, welcher sich bereits auf dieser Straße befand, zu spät. Der unbekannte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte mit seiner linken Fahrzeugseite die Beifahrerseite des Kia. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer beschleunigt in Richtung Rathausstraße ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen BMW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Poller vor Backhaus umgefahren und geflüchtet

Lauterbach-Wallenrod - Zwischen Donnerstagnachmittag (04.11.) und Sonntagmittag (07.11.) fuhr ein unbekannter Fahrer einen von drei Gehwegpollern vor einem Backhaus in der Straße "Unterdorf" um. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (09.11.), gegen 18 Uhr, parkte ein 45-jähriger Mann aus Antrifttal seinen grauen Ford in einer Parkbucht in der Hersfelder Straße ab. Als er, gegen 18:45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Stoßstange fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Altenburg - Am Dienstag (09.11.), gegen 11 Uhr, parkte eine 26-jährige Frau aus Wiesbaden ihren grauen VW-Polo ordnungsgemäß am Parkplatz des "Altenburger Schloß". Als sie, gegen 16:15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

