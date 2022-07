Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L48

Thörnich (ots)

Am 10.07.2022, gegen 00:15 Uhr, ereignete sich auf der L48 zwischen Thörnich und Köwerich ein Alleinunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Landstraße von Thörnich aus kommend in Richtung Köwerich und kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einer Leitplanke und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte sein Fahrt fort, ohne sich bei der Polizei zu melden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel. 06502 / 91570 ) in Verbindung zu setzen.

