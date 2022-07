Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte heben Gullydeckel in Schweich aus.

Schweich (ots)

Am Samstag, dem 09.07.2022, hoben Unbekannte, in der Stefan-Andres-Straße in Schweich, den Deckel eines sogenannten Oberflächenwassersinkkastens aus. Anschließend wurde der Deckel hochkant in den Kasten gestellt. Es entstand hierdurch eine gefährliche Situation für Fahrzeugführer, insbesondere für Zweiräder. Dieses Entfernen des Gullydeckels stellt keinen jugendlichen Streich dar, sondern ist sehr gefährlich und erfüllt einen Straftatbestand.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden unter Tel: 06502/91570 oder pischweich@polizei.rlp.de

