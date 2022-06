PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere PKW aufgebrochen - Tatverdächtiger festgenommen +++ Audi zerkratzt +++ Auto aufgebockt und ohne Räder zurückgelassen +++ Sporthalle mit Farbe beschmiert +++ Mountainbike gestohlen

Hofheim (ots)

1. Mehrere Pkw aufgebrochen - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Soden am Taunus, Herzog-Adolf-Straße / Wiesenweg / Brunnenstraße, Mittwoch, 01.06.2022, 03:00 Uhr

(fh) In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei einen Autoaufbrecher auf frischer Tat fest. Gegen 03:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann, welcher soeben in der Herzog-August-Straße einen schwarzen Audi aufgebrochen hätte. Den umgehend verständigten Polizeistreifen gelang es noch vor Ort den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen, im betroffenen Fahrzeug anzutreffen und festzunehmen. Zeitgleich wurden in den unmittelbar angrenzenden Straßen zwei weitere Einbrüche in Kraftfahrzeuge festgestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte Diebesgut aufgefunden werden, das den beiden anderen Fahrzeugen zugeordnet werden konnte. Der 32-Jährige, welcher in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen war und gegen den darüber hinaus ein Haftbefehl vorlag, wurde festgenommen und soll am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Audi zerkratzt

Hofheim am Taunus, Lindenstraße, Dienstag, 31.05.2022, 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)In einem Hofheimer Parkhaus wurde im Verlauf des Dienstages ein Audi in einem Parkhaus mutwillig beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstanden ist. Der graue Q2 parkte ab 13:00 Uhr in der Tiefgarage in der Lindenstraße. Als der Nutzer am späten Abend zurückkehrte, fielen ihm an mehreren Stellen des Audi ganz offensichtlich vorsätzlich verursachte Kratzer auf. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Hofheim bittet um Hinweise zu der Sache unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Auto aufgebockt und ohne Räder zurückgelassen

Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Nacht zum Mittwoch, 01.06.2022

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die vier Räder eines in Liederbach geparkten Pkw entwendet. Allem Anschein nach entdeckten die Täter das Kfz in der Höchster Straße und lösten die Schrauben der Räder. Hiernach demontierten die Diebe ihre Beute im Wert von etwa 1.500 Euro und ließen den räderlosen, schwarzen Mercedes CLA aufgebockt zurück. Darüber hinaus entstand an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Polizei in Kelkheim erbeten.

4. Sporthalle mit Farbe beschmiert,

Flörsheim am Main, Weilbach, Schulstraße, Dienstag, 31.05.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 01.06.2022, 08:10 Uhr

(jn)Im Flörsheimer Ortsteil Weilbach haben unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Sporthalle besprüht. Derzeitigen Erkenntnissen folgend stiegen der oder die Täter auf das Dach der Turnhalle in der Schulstraße und hinterließen dort ihre Schmierereien an der Fassade. Die Reinigungskosten werden auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

5. Mountainbike vor der Haustür gestohlen

Kriftel, Am Erdbeeracker, Montag, 30.05.2022

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Verlauf des Montages ein neongelbfarbenes Velo von einem Grundstück in Kriftel gestohlen. Das Fahrrad des Herstellers "BTWIN", Typ Rockrider 520 war ab 15:00 Uhr in der Straße "Am Erdbeeracker" angeschlossen worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge, war sein Rad unmittelbar vor der Haustür abgestellt. Später musste er feststellen, dass sein Mountainbike spurlos verschwunden und sein Schloss offensichtlich geknackt worden war. Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

