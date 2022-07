Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 05.07.2022 ereignete sich im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Musikschule in der Hauptstraße in Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht. Der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen VW Golf wurde von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

