Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zurlaubener Heimatfest 2022 - Polizei Trier zieht erste Zwischenbilanz zum Eröffnungstag

Trier (ots)

Seit dem gestrigen Freitag, dem 08. Juli 2022, ist das traditionsreiche Zurlaubener Heimatfest erstmals nach dreijähriger Corona-Abstinenz wieder zurück im Trierer Veranstaltungskalender.

Die Trierer Polizei ist mit zusätzlichen Kräften im Einsatz und setzt auf Bürgernähe durch Ansprechbarkeit und Präsenz. Flankierend wurden zusammen mit dem Veranstalter und allen Netzwerkpartnern vielfältige ineinandergreifende Maßnahmen zum Schutz des Moselfestes und seiner Besucher getroffen.

Der erste Veranstaltungstag mit der sich anschließenden Nacht und dem Großfeuerwerk verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und im Ergebnis ohne besondere Zwischenfälle. Es konnte ein hohes Besucheraufkommen auf der Festmeile verzeichnet werden. Die Atmosphäre war fröhlich und friedlich. In einigen Fällen konnten sich zumeist alkoholbedingt anbahnende Auseinandersetzungen durch entschlossenes Einschreiten bereits im Keim unterbunden werden. Im Laufe der Nacht musste lediglich eine Person mit einem Platzverweis für den Veranstaltungsraum belegt werden. Nur eine weitere Person musste aus Gründen der Gefahrenabwehr vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Insgesamt wurden bis in den frühen Morgen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung sieben Straftaten registriert, was im Kontext der hohen Personenanzahl und -dichte und orientiert an den Erfahrungswerten an "normalen Wochenenden" rein statistisch betrachtet einen sehr kleinen Zahlenwert darstellt, auch wenn jede Tat für die Geschädigten eine Negativerfahrung mit zum Teil individuell nicht unerheblichen Auswirkungen darstellt.

Das Spektrum der registrierten Straftaten reichte von Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl und Wechselfallenbetrug bis hin zu Körperverletzungsdelikten.

Im Fall des Wechselfallenbetrugs konnte ein schädigendes Ereignis verhindert werden und ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Im Fall des Diebstahls konnte das entwendete Mobiltelefon in Zusammenarbeit mit dem Geschädigten geortet und der Tatverdächtige inklusive Diebesgut im Zuge von Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell