Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugdiebstahl im Brühlweg

Morscheid (ots)

Der Polizei Schweich wurde am heutigen Samstag der Diebstahl eines Personenkraftwagens in Morscheid gemeldet. Dieser war in der Nacht von 08.07. auf 09.07.2022 unter einem Carport auf dem Gelände des Mehrfamilienhauses, welches außerhalb der Ortslage Morscheid -in der Nähe zur K12- liegt, abgestellt. Gegen 05:00 Uhr dürften der oder die unbekannten Täter unrechtmäßig in Besitz eines Zweitschlüssels gekommen sein. In der Folge fuhr der PKW mit erhöhter Geschwindigkeit über das Gelände in Richtung der K12. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Opel Astra Sports Tourer aus dem Baujahr 2018.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, dem oder den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich unter der 06502 9157-0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell