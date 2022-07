Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl am Pferdemarkt - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 08.07.2022 kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem besonders dreisten Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter stieg durch das geöffnete Fenster der ansonsten geschlossenen Kneipe Zapotex und entwendete die auf einem Tisch liegende Geldbörse eines Mitarbeiters, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in einem Nebenraum der Kneipe aufhielt. In der Geldbörse befand sich ein höherer dreistelliger Bargeldbetrag. Der Täter konnte sich unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen

Da zu diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß viele Passanten den Pferdemarkt passieren und sich dort auch eine Bushaltestelle befindet, ist es möglich, dass jemand den Täter beim Ein-oder Ausstieg beobachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 97791710 in Verbindung zu setzen.

