Wegberg-Wildenrath (ots) - Am Montagmorgen (20. Juni) ereignete sich um kurz nach 06.30 Uhr auf der Friedrich-List-Allee eine Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Motorrads schwer verletzt wurde. Die 40-Jährige befuhr die Friedrich-List-Allee aus Fahrtrichtung Wassenberg in Fahrtrichtung Wegberg. Als sie sich bereits in einem Kreisverkehr befand, fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem LKW in den Kreisverkehr ein. ...

