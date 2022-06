Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Montagmorgen (20. Juni) ereignete sich um kurz nach 06.30 Uhr auf der Friedrich-List-Allee eine Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Motorrads schwer verletzt wurde. Die 40-Jährige befuhr die Friedrich-List-Allee aus Fahrtrichtung Wassenberg in Fahrtrichtung Wegberg. Als sie sich bereits in einem Kreisverkehr befand, fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem LKW in den Kreisverkehr ein. Die Wassenbergerin musste daraufhin bremsen und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich durch den Sturz so sehr, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

