POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Geilenkirchen (ots) - Betrüger hatten in Geilenkirchen wieder Erfolg und gelangten an Geld. Die Täter traten am 07. Juni (Montag) mit einer 66 Jahre alten Frau aus Geilenkirchen über den Messenger Dienst WhatsApp in Kontakt. Die Vorgehensweise war dieselbe wie in der Vergangenheit: Nachdem sie sich als vermeintlicher Sohn ausgegeben hatten, der eine neue Telefonnummer hat, verwickelten sie die Frau in ein Gespräch und ...

