Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein, Göttschied: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am 08.07.2022 kam es auf dem Parkplatz gegenüber des Augenzentrums in der Eichenwaldstraße in Göttschied zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden PKW. In dem Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Beifahrerseite eines dunkelfarbigen Opel Corsas und hinterließ hierbei mehrere Kratzspuren sowie eine Beschädigung am rechten Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

