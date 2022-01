Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +Trunkenheitsfahrten+ Diebstahl eines Wohnmobiles+ Körperverletzung mit Baseballschläger und Reizgas+ Fahren ohne Führerschein

LK Rotenburg (ots)

Scheeßel

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Rotenburger Wache einen BMW in der Bahnhofstraße. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Am Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, kam es in Scheeßel, nahe des Eichenringes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sich dort treffenden Jugendlichen und einer vierköpfigen Tätergruppe. Der Grund der Auseinandersetzung wird von der Polizei noch ermittelt. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Baseballschläger und Reizgas eingesetzt. Zwei Jugendliche wurden hierbei leicht verletzt.

Horstedt

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, überprüften Beamte des Rotenburger Streifendienstes einen 19-jährigen Sottrumer in Horstedt mit seinem Pkw. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser seinen Opel unter Drogeneinfluss führte. Der 19-Jährige wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rotenburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein im Grafeler Damm geparktes, graues Wohnmobil des Herstellers Citroen entwendet. Wer hierzu etwas beobachtet hat wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 in Verbindung zu setzen. Am Samstagnachmittag meldet ein sich in der Freizeit befindlicher Bremer Polizist der Rotenburger Wache ein in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Strecke zwischen Ahausen und Unterstedt. Noch vor Eintreffen des Rotenburger Streifenwagens konnte der Bremer Polizist sehen, wie ein Fahrertausch vollzogen wurde. Als die Rotenburger Beamten das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie fest, dass die Beifahrerin, die mutmaßlich das Auto zuvor lenkte, nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen die 33-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurden im Veerser Weg eine 17-Jährige und 18-Jähriger auf ihren E-Scootern kontrolliert. Beide waren alkoholisiert und leisteten bei den polizeilichen Folgemaßnahmen Widerstand und verletzten die beiden eingesetzten Beamten leicht. Der 18-Jährige verbrachte daraufhin die restliche Nacht in der Zelle der Rotenburger Polizei. Beide erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

