Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Weit über dem Erlaubten

Oberkirch (ots)

Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in der Lohstraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen eingehandelt, die später in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Mitunter dürften die knapp 2,5 Promille des Mannes zu dem sich gegen 18 Uhr zugetragenen Malheur beigetragen haben. Die Einstichstelle am Arm dürfte den 62-Jährigen an eine entnommene Blutprobe im Krankenhaus erinnern. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Sachschaden am Pedelec ist mit 50 Euro als gering anzusehen.

/wo

