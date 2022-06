Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern, L78a - Schwerer Unfall auf der L 78a

Steinmauern, L78a (ots)

Auf der L78a hat sich am Donnerstag zwischen Elchesheim-Illingen und Steinmauern ein schwerer Unfall mit zwei Schwerverletzten zugetragen. Neben einem Rettungshubschrauber waren überdies ein Notarzt und zwei Rettungswägen im Einsatz. Zur Rekonstruktion der Kollision wurde ein Gutachter mit hinzugezogen. Nach derzeitigen Feststellungen befuhr ein 41 Jahre alter Motorradfahrer gegen 17:45 Uhr mit seiner Sozia die Landstraße in Richtung Steinmauern. Hierbei wollte der Zweiradfahrer einen vorausfahrenden VW überholen, der seinerseits seine Geschwindigkeit verlangsamte und nach rechts in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Während des Überholmanövers bog ein 29 Jahre alter BMW-Lenker aus dem Feldweg nach links in die L78a ein und kollidierte hierbei mit dem Motorrad. Die Sozia wurde durch den Zusammenprall vom Motorrad getrennt und gegen einen Mercedes geschleudert, der von Steinmauern kommend an der Unfallstelle anhielt. Der 41-Jährige sowie die Sozia trugen durch den Zusammenprall schwere Verletzungen davon. Die anderen Unfallbeteiligten blieben nach aktuellen Erkenntnissen unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 20.000 Euro beziffert. Währen der Unfallaufnahme war die L78a gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell