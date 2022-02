Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Weiterer Sturmschaden beschäftigt die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr einen weiteren Sturmschaden beseitigen. Auf dem Dach eines Altbaus an der Hünxer Straße war einem Passanten ein loser Dachziegel aufgefallen, der auf die Straße zu stürzen drohte. Bei der Erkundung der Lage über eine eingesetzte Drehleiter entdeckten die Einsatzkräfte noch einige weitere lose Teile der Dachkonstruktion. Da von diesen bei einem erneuten Windaufkommen eine erhöhte Gefahr ausgegangen wäre, wurden auch diese Teile beseitigt. Für den Einsatz musste die Polizei die Hünxer Straße in dem betroffenen Bereich fast eine Stunde lang sperren.

