Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211215.4 Meldorf: Portemonnaie im Gedränge entwendet

Meldorf (ots)

Dienstagmittag hat ein Unbekannter einer Kundin eines Supermarktes in Meldorf die Geldbörse gestohlen. Der Dieb erbeutete 200 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 13.00 Uhr besuchte die Geschädigte den Aldi-Markt am Raiffeisenplatz. Während des Shoppens trug sie ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche über den Arm. An der Kasse stellte die 69-Jährige fest, dass ihr Geld verschwunden war. Im Nachhinein vermutete sie, dass der Dieb in der Gemüse-Abteilung zugeschlagen hat, denn dort sei es sehr voll und eng gewesen. Eine verdächtige Person hatte die Meldorfer aber nicht registriert.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

