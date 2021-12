Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211215.1 Oelixdorf: Randalierender Fahrgast im Bus

Oelixdorf (ots)

Am späten Dienstagabend wollte ein 35jähriger Fahrgast den Bus bei der Endstation in der Unterstraße nicht verlassen. Der stark alkoholisierte Mann wollte wieder in die Itzehoer Innenstadt gefahren werden, ohne einen Fahrpreis zu entrichten. Beim Gespräch wurde die Stimmung zusehends aggressiver. Als der Busfahrer die Polizei anrufen wollte, versuchte der Fahrgast, ihm das Handy zu entreißen und nach ihm zu schlagen und zu treten. Im Anschluss versuchte der Fahrgast zudem, in die Kasse im Fahrerbereich zu greifen. Polizeibeamte nahmen den Mann mit zur Wache ins Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

