Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Opfer an Stichverletzungen gestorben

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 6.11.2022/13.43 Uhr und 7.11.2022/16.29 Uhr

Filderstadt-Sielmingen (ES): Der 25-Jährige, der am Sonntagmorgen (6.11.2022) in einer Sielminger Flüchtlingsunterkunft Opfer eines Tötungsdelikts wurde, ist an den Folgen mehrerer Stichverletzungen gestorben. Dies ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion, die im Laufe des Montags stattfand.

Wie bereits berichtet, war dem Tod des Mannes, der sich besuchsweise in der Unterkunft aufgehalten hatte, eine tätliche Auseinandersetzung mit einem 26-jährigen Bewohner der Unterkunft vorausgegangen. Dieser steht in dringendem Verdacht, seinem gambischen Landsmann die tödlichen Verletzungen beigebracht zu haben. Der Beschuldigte stellte sich kurz nach der Tat beim Polizeirevier Filderstadt und befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Ein Messer, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handeln könnte, wurde sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Zum genauen Tathergang und zu den Hintergründen sind weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen im Gange. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell