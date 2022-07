Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Widerstand bei Festnahme aufgrund von Haftbefehl

Freiburg (ots)

Ein 62-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl bestand, wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof festgenommen. Gegen die Maßnahme soll der Mann Widerstand geleistet haben. Dabei wurden sowohl der 62-Jährige als auch ein Bundespolizist verletzt. Insgesamt bestanden sieben Ausschreibungen gegen den Gesuchten.

Am Freitag (22.07.2022) gegen 11 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 62-Jährigen im Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des italienischen Staatsangehörigen stellte die Streife sieben Ausschreibungen gegen den Mann fest. Wegen Diebstahl war ein Haftbefehl über 600 Euro, ersatzweise 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Zudem bestanden wegen diverser Straftaten sechs Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung. Dem 62-Jährigen wurde durch die Streife die Festnahme aufgrund des Haftbefehls mitgeteilt und er wurde aufgefordert die Streife auf die Dienststelle zu begleiten. Auch auf mehrfache mündliche Aufforderung soll der 62-Jährige mit Weigerung reagiert haben, so dass die zwangsweise Durchsetzung angedroht wurde. Weil der Gesuchte bei seiner Weigerung die Streife zu begleiten geblieben sein soll wurde die Maßnahme mit Zwang durchgesetzt. Dagegen soll sich der 62-Jährige gewehrt haben, so dass beim zu Boden bringen die auf der Stirn getragene Sonnenbrille des Mannes zu Bruch gegangen sei und zu einer blutenden Wunde geführt haben soll. Die Wunde musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Durch den Widerstand verletzte sich auch ein Bundespolizist an der Schulter. Er musste den Dienst abbrechen und sich in medizinische Behandlung begeben. Nach medizinischer Überprüfung und Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit wurde der 62-Jährige aufgrund des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell