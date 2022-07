Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit drei Jahren gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Drei Jahre konnte sich ein 22-Jähriger vor der deutschen Justiz verstecken. Bei einer Fernbuskontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung nahm die Bundespolizei den Gesuchten am Autobahnübergang Weil am Rhein fest. Er sitzt jetzt in Haft.

Vor drei Jahren reiste der 22-jährige albanische Staatsangehörige mit dem Bus nach Deutschland ein. Da er damals einen gefälschten Ausweis dabeihatte, wurde er angezeigt und in der Folge durch ein Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 690 Euro verurteilt. Da er jedoch die Summe nie bezahlte, wurde seit 2019 mit Haftbefehl nach dem Mann gesucht. Am Dienstagnachmittag (20.07.2022) konnte die Bundespolizei den Haftbefehl gegen den Mann dann vollstrecken. Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde der 22-Jährige durch eine Streife der Bundespolizei im Fernbus von Italien kommend kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien wurde der offene Haftbefehl festgestellt. Da der Gesuchte vor Ort die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 69-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

