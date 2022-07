Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Einbrecher in Waldshut überstellt

Waldshut-Tiengen (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Einbrecher nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Mann war vor kurzem in der Schweiz festgenommen worden. Er verbüßt nun eine 27-monatige Freiheitsstrafe.

Der 25-Jährige deutsche Staatsangehörige war vor fünf Jahren zusammen mit zwei Komplizen in eine Wohnung eingebrochen. Obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fuhr er zudem das Fluchtfahrzeug. Die Einbrecher konnten jedoch durch die Polizei festgenommen werden. Ein Gericht verurteilte den damals 20-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Anstatt die Strafe anzutreten, setzte sich der Mann ins Ausland ab. Seit einem Jahr wurde er mit europäischem Haftbefehl gesucht und konnte nun in der Schweiz festgenommen werden. Am Mittwochmorgen (20.07.2022) wurde der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut der Bundespolizei übergeben. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er die verhängte Freiheitsstrafe absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell