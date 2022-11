Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Haftbefehle im Fall der Schießerei in Esslingen-Mettingen vom 5. September 2022 vollstreckt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zu den bisherigen Pressemitteilungen, zuletzt vom 26.10.2022/11.56 Uhr

Im Zuge der voranschreitenden Ermittlungen zu dem Schusswechsel unter mehreren jungen Männern am Abend des 5. September 2022 in Esslingen-Mettingen hat die Polizei am Mittwoch (9.11.2022) in Esslingen zwei weitere mutmaßliche Beteiligte festgenommen. Auch gegen diese beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren, die als Komplizen der bereits am 30. September und am 25. Oktober 2022 Festgenommenen gelten, wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Am Mittwochmorgen vollstreckten die Ermittler mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die Beschuldigten bereits im Vorfeld erwirkten Haftbefehle. Der 21-jährige Deutsche und der 20-jährige Deutsch-Nigerianer wurden noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Insgesamt befinden sich nun vier junge Männer in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Verbrechens laufen auch nach diesen Festnahmen weiter. (ak)

