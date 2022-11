Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Renitenter Jugendlicher; Brände

Reutlingen (ots)

Mutmaßlich betrunkener Radfahrer verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein mutmaßlich betrunkener Radfahrer nach dem Sturz von seinem Pedelec am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 51-Jährige war kurz vor 13 Uhr auf der Julius-Kemmler-Straße in Richtung Jettenburger Straße unterwegs. Hierbei geriet der Radler zu weit nach rechts und stieß mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Im Anschluss stürzte er zu Boden und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Alkoholtest hatte bei dem 51-Jährigen einen vorläufigen Wert von über 1,3 Promille ergeben. (ms)

Esslingen (ES): In Wohnungen eingebrochen

Drei Wohnungen sind am Donnerstag von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr warfen die Unbekannten die Scheibe einer Terrassentür eines Reihenhauses in der Geschwister-Scholl-Straße in St. Bernhardt ein. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Bei einem sich in der Nähe befindlichen Wohnhaus gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Beim Durchwühlen des Mobiliars fanden sie ersten Ermittlungen nach Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Zwischen 14.45 Uhr und 18.15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Schlesierstraße in Hohenkreuz auf. Mit etwas Bargeld, einem Kleidungsstück sowie einer Tasche machten sie sich im Anschluss aus dem Staub. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Nach Auffahrunfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B28 bei Bühl ereignet hat. Der 46-jährige Fahrer eines VW Multivan war gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. An der Abzweigung nach Bühl bemerkte er nach derzeitigem Kenntnisstand zu spät, dass ein vor ihm fahrender 47-Jähriger mit seinem Skoda Octavia an einer auf Rot umschaltenden Ampel anhielt und krachte in das Heck des Wagens. Bei der Kollision wurde der Skoda-Fahrer so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es auf der B28 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (md)

Rottenburg (TÜ): Renitenter Jugendlicher

Gegen einen renitenten Jugendlichen ermittelt das Polizeirevier Rottenburg nach einer Personenkontrolle am Donnerstagnachmittag in der Königstraße. Gegen 16 Uhr war dort eine Streifenwagenbesatzung unterwegs, worauf sich eine Gruppe jüngerer Personen nach dem Erblicken der Beamten rasch in Richtung Obere Gasse entfernte. Auf der dortigen Treppe konnten die Einsatzkräfte einen 15-Jährigen antreffen, der sich nicht kooperativ zeigte und die Angabe seiner Personalien verweigerte. Nach entsprechender Ankündigung sollte er daher nach einem Ausweisdokument durchsucht werden. Da er mehrfach versuchte, sich dem Griff der Beamten zu entziehen, musste er auf dem Boden abgelegt und geschlossen werden. Hierbei zog er sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Bei dem 15-Jährigen fanden die Einsatzkräfte in der Folge unter anderem Betäubungsmittelreste. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle einer Angehörigen übergeben und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand mussten am Donnerstagabend die Rettungskräfte in die Ehinger Straße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war kurz vor 18.30 Uhr der Herd in Brand geraten. Kurze Zeit später befand sich zufällig eine Polizeistreife in der Straße und bemerkte starken Rauch aus dem Küchenfenster aufsteigen. Die Beamten betraten sofort das Wohnhaus, begleiteten die beiden Bewohner ins Freie und begannen mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Die bereits verständigte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Räume verhindern. Die beiden Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf zirka 10.000 Euro. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand im Hallenbad

Ersten Erkenntnissen nach ist es aufgrund eines technischen Defekts am Donnerstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Brand im Blockheizkraftwerk im Hallenbad in Ebingen gekommen. Infolge dessen brannten vier Trafoanlagen aus. Weiterhin war es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude gekommen. Während den Lüftungsmaßnahmen wurden die Anwohner deswegen mit der Warn-App NINA aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Hallenbad. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Brandort. Es wurde niemand verletzt. Vom Stromanbieter waren sechs Mitarbeiter vor Ort gekommen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf zirka 400.000 Euro. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K 7131 erlitten. Der 23-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Ford Kuga auf der Kreisstraße von Leidringen herkommend in Richtung Erzingen gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Im Anschluss überquerte er beide Fahrspuren und kam nach etwa 120 Metern nach rechts von der Straße ab. In einem angrenzenden Acker überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 30.000 Euro. (ms)

