Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Tübingen und Unterjesingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B296 tödlich verletzt worden. Der Mann wollte gegen 20 Uhr an einer Einmündung vom Kreuzberg herkommend mit seinem Zweirad offenbar die Bundesstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von Tübingen in Richtung Unterjesingen fahrenden Seat einer 47-Jährigen. Trotz sofortiger Versorgung durch Ersthelfer erlag der Senior noch an der Unfallstelle seinen erlittenen Verletzungen. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle musste bis etwa Mitternacht voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell