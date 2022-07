POL-GM: Wie kommt eine Reißnadel auf den Spielplatz?

Gummersbach (ots) - Am Sonntagmittag (3. Juli) ist eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts von einem noch unbekannten Mann durch mit einer Bierdose beworfen und verletzt worden. Die Mitarbeiterin hatte den Tatverdächtigen gegen 13 Uhr im Bereich des Park and Ride - Parkplatzes am Busbahnhof angesprochen, woraufhin dieser sofort aggressiv reagierte. Kurz darauf warf er eine volle Bierdose in ihre Richtung. Die Dose traf die ...

mehr