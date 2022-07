Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall geflüchtet

Bild-Infos

Download

Hückeswagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Blumenstraße in Hückeswagen-Wiehagen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die Unfallzeit lag zwischen 06.00 und 15.00 Uhr am vergangenen Freitag (1. Juli). Während dieser Zeit fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand abgestellten, weißen VW Touran. Trotz eines deutlichen Schadens an der hinteren Tür der Fahrerseite setzte der Verursacher die Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell