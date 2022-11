Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Mittwoch (16. November) führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg im gesamten Kreisgebiet an verschiedenen Stellen Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung von Verkehrsunfällen durch. Hierfür wurden unter anderem Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 441 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 25 Fahrzeugführer waren dabei so schnell, dass gegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wird. Ein Fahrer war so schnell, dass ihn zusätzlich ein Fahrverbot erwartet. Die restlichen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Vier Fahrradfahrer wurden mit Verwarngeldern belegt, unter anderem wegen Nutzung eines Mobiltelefons. Auch ein PKW-Fahrer fuhr telefonierend in eine Kontrollstelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen. 19 weitere Verwarngelder wurden fällig wegen festgestellter Vorfahrtsverstöße. Im Rahmen der Kontrollen fiel den Beamten ein 35-jähriger Fahrzeugführer auf, der bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Auch zukünftig wird es weitere solcher groß angelegten Kontrollaktionen der Polizei geben, um die Sicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell