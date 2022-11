Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zaunelemente entwendet

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Straße Glockensprung auf Zaunelemente abgesehen. Am 16. November (Mittwoch), zwischen 4 Uhr und 08.30 Uhr, entwendeten sie sechs zuvor fest verschraubte Elemente an einem Haus.

