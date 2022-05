Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++unbelehrbarer Autofahrer in Westerstede erwischt+++

Oldenburg (ots)

Am späten Samstagabend erwischte die Polizei einen offensichtlich unbelehrbaren Autofahrer in Westerstede. Einer Polizeistreife fiel der 34jährige Zwischenahner auf, weil er mit seinem PKW Mazda sehr "zackig" in die Ammerlandallee einbog und später auch noch leicht in den Gegenverkehr geriet, ohne jedoch jemanden zu gefährden. Im Zuge der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Mann auffällig, woraufhin ihm eine Alkoholtest angeboten wurde. Wenig überraschend für die Beamten fiel dieser mit 1,7 Promille positiv aus, woraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Mann gab dann an, dass er sein Verhalten sehr bereue, was von den Beamten allerdings nur skeptisch zur Kenntnis genommen werden konnte. Der Mann hatte seinen Führerschein nämlich erst vor genau zwei Monaten wiederbekommen, nachdem er im Vorjahr bereits mit Alkohol am Steuer aufgefallen war. Bei der Schlüsselrückgabe am nächsten Tag an eine Begleitperson rieten die Beamten dem Mann nun, sein Auto zu verkaufen, da die Sperre erheblich länger ausfallen dürfte und er so nicht auf dumme Gedanken kommen könne.

