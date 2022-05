Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe dieser Woche haben unbekannte Täter im Oldenburger Stadtgebiet mehrere Katalysatoren gestohlen.

In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend bauten die Täter den Katalysator eines an der Charlottenstraße geparkten VW Polo ab und entwendeten ihn. Ähnliche Taten passierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22 und 7 Uhr unter anderem in der Wiesenstraße und am Steenkenweg. Hier wurden die Abgasanlagen eines Opel sowie eines Volvo durchtrennt und ebenfalls der Katalysator gestohlen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte solcher Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (630656)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell