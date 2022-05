Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Baumarkt+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Baumarkt+++ Im Tatzeitraum Freitag auf Samstag, zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Ammerländer Heerstraße und entwenden einen Würfeltresor mit einem geringen Bargeldbetrag. Ein Eindringen in den Markt gelingt offenbar über die Eingangsschiebetür. (639938) +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++ Nach bisherigem Ermittlungsstand befährt eine 32jährige Pkw-Fahrerin am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, mit einem Leihwagen den Mittelweg in Oldenburg. Beim Wenden bzw. Zurücksetzen des Pkw gerät das Fahrzeug mit dem Heck in den dortigen Graben, so dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden kann. Bei der mutmaßlichen Fahrzeugführerin wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. (638978) Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

