Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brandalarm bei Abfall-Entsorger

Schwenningen (ots)

Ein Brandalarm hat in der Nacht zum Freitag Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im Schwenninger Gewerbegebiet im Rammelswiesen hatte ein Alarmgeber in einer Müllentsorgungshalle angeschlagen. Die Feuerwehr Schwenningen rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Sie stellten jedoch keinen Brand fest. Wieso der optische und akustische Signalalarmgeber gegen 2.30 Uhr auslöste, ist noch unklar.

