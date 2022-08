Heinsberg-Randerath (ots) - Aus einem Lkw, der an der Buschstraße parkte, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 9. August (Dienstag) eine Geldbörse samt Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

