Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alleinunfall auf der Landstraße 364N

Erkelenz (ots)

Auf der neuen, noch nicht für den Straßenverkehr freigegebenen Landstraße 364N ereignete sich am Sonntag (14. August), gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann aus Mönchengladbach-Jüchen schwer verletzt wurde. Er war Zeugenaussagen zufolge auf der in der Bauphase befindlichen Straße mit seinem Motorrad unterwegs, wobei er unter anderem nur auf dem Hinterrad gefahren wäre. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte gegen die Schutzplanke. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Sein Motorrad wurde sichergestellt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell