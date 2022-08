Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 223 vom 14.08.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, 13.08.2022, 17.50 Uhr, kam es auf einer Feldwegkreuzung zwischen Erkelenz und Hetzerath zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem ein 45 Jahre alter Mann aus Marienhagen (Wiehl) schwere Verletzungen am Oberkörper erlitt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden musste. Ein 62 Jahre alter Mann aus Heinsberg-Randerath missachte an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Marienhageners. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht für den 45-Jährigen keine Lebensgefahr.

Straftaten

Geilenkirchen - Aufbruch eines Baucontainers

In der Nacht von Freitag, 12.08.2022, auf Samstag, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße steht und entwendeten diverse Bauwerkzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell