Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Sonntag, 14.11.2021 um 06:35 Uhr befuhr eine 23 jährige Frau aus Uedem mit ihrem Pkw, Kia Niro den Altwettener-Weg in Fahrtrichtung Winnekendonk. In einer leichten Linkskurve geriet sie aus bisher nicht bekannten Gründen auf den rechten Grünstreifen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich schwere Verletzungen zu. Da die 23 Jährige zunächst eingeklemmt war, musste sie durch die örtliche Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie anschließend dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Altwettener Weg kurzfristig gesperrt.

