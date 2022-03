Polizei Köln

POL-K: 220315-8-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Humboldt-Gremberg

Köln (ots)

Nachtrag zur Ziffer 7, vom 10. März 2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5167820

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem versuchten Tötungsdelikt in Humboldt-Gremberg vom frühen Donnerstagabend (10. März) nach dem Tatverdächtigen. Ihm wird vorgeworfen, gegen 18.45 Uhr in der Taunusstraße aus nächster Nähe auf einen 25 Jahre alten Mann geschossen zu haben. Der Unbekannte soll auf einem E-Scooter in Richtung Wetzlarer Straße geflüchtet sein.

Fotos des Tatverdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden: https://url.nrw/106

Die Ermittler der Mordkommission nehmen Hinweise zu der Identität des Mannes sowie zu seinem Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

