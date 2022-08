Kreis Heinsberg (ots) - Verkehrsunfälle Waldfeucht - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Freitag, 12.08.2022, 11.20 Uhr, kam es auf der Brabanter Straße in Höhe der Rosenapotheke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83 Jahre alte Frau aus Waldfeucht-Frilinghoven schwer verletzt wurde. Die 83-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Brabanter Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Frilinghoven ...

