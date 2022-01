Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Genin

Verkehrskontrolle in der Geniner Straße

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (13.11.) kontrollierten acht Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers den Fahrzeugverkehr in der Geniner Straße. In eineinhalb Stunden wurden dabei 136 Fahrzeugführende überprüft.

Die Polizisten stellten mehrere Kontrollberichte wegen nicht mitgeführter Fahrzeugpapiere und nicht vorhandenen oder unvollständigen Verbandskästen aus. Nun haben die Betroffenen zehn Tage Zeit die fehlenden Unterlagen oder Ausrüstungsgegenstände auf dem Polizeirevier vorzuzeigen.

Sehr erfreulich: Die an dem Abend durchgeführten Alkoholkontrollen verliefen ohne Beanstandungen, lediglich bei einem Verkehrsteilnehmer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,1 Promille festgestellt. Der Mann wies keinerlei Ausfallerscheinungen auf und durfte weiterfahren.

Ebenfalls positiv: Nur bei einem Radfahrer funktionierte das Licht nicht ordnungsgemäß. Er zeigte sich einsichtig und schob sein Rad nach Hause.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

