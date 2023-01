Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede: Verkehrsunfall in Lindern mit 2 verletzten Unfallbeteiligten++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 02.01.2023, befährt gegen 18:45 Uhr ein 27jähriger aus Westerstede mit seinem PKW die Westersteder Straße in Richtung Ocholt, als er ausgangs einer Linkskurve in Lindern aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum kollidiert. Der Westersteder und seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche 2jährige Tochter werden durch die Kollision verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 7000.-Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten PKW bleibt die Westersteder Straße für 30 Minuten vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell