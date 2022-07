Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - hoher Diebstahlschaden - Zeugen gesucht!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam zuerst in das Treppenhaus ein und anschließend in die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. Hier durchsuchten und durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten eine Aktentasche aus Leder mit persönlichen Unterlagen, sowie Schmuck. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

