POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrmals eingebrochen wurde zwischen Samstag, 18:45 Uhr, und Sonntag, 09:15 Uhr, in Neckarbischofsheim.

Bislang unbekannte Täter beschädigten zuerst eine Scheibe des Freibades im Schwimmbadweg und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Anschließend drangen die Täter gewaltsam in das Kiosk am Freibad ein, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Wochenende in ein Firmengebäude im Ablassweg. Auch hier drangen die Täter gewaltsam in die Büroräume der Firma ein, durchsuchten diese und entwendeten auch hier Bargeld. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

