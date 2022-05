POL-MK: Schwere Beute gemacht

Menden (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 11:45 und 13:00 Uhr aus einem Entwässerungsgraben im Neubaugebiet des Gewerbegebiets Hämmer Riekenbrauk eine schwarz-gelbe Tauchpumpe im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Am Samstag gegen 17:55 Uhr versuchten Unbekannte in ein Autohaus am Bösperder Weg ...

mehr