POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitagvormittag, dem 13.05.2022, gegen 11 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Rollerfahrer die Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstraße kurzzeitig in entgegengesetzter Richtung um nach links in ein dortiges Parkhaus einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 40-Jährige den entgegenkommenden Rollerfahrer. Um einen ...

