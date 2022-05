Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl am Goerdelerplatz

Ludwigshafen (ots)

Einem 69-jährigen Mann wurde am Donnerstag (12.05.2022) gegen 13:50 Uhr im Bereich des Goerdelerplatzes der Geldbeutel gestohlen. Im Vorbeigehen zog ein Mädchen diesen aus der Gesäßtasche des Mannes und rannte anschließend davon. Kurze Zeit später entdeckte der Bestohlene die Täterin zufällig in einem Kiosk, woraufhin sich diese jedoch auch wieder fluchtartig entfernte. Im Kiosk konnte der gestohlene Geldbeutel aufgefunden werden, es fehlte lediglich das Bargeld darin. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: ca. 15 Jahre alt, ca. 1,60m groß, kräftige Statur, schulterlange lockige schwarze Haare, bekleidet mit einem gelben T-Shirt und einer grauen Weste, wobei sie letztere im Kiosk verloren hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

